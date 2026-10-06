В Подмосковье начнут рассматривать дело о спорных земельных участках

Солнечногорский суд 6 октября начнет рассматривать дело о дачных участках, исчезнувших с кадастровых карт. Собственники покупали землю в Подмосковье, а позже выясняли, что она относится к сельхозземлям и была незаконно разделена для продажи.

Адвокат Гюзель Пушкарева пояснила, что в случае признания сделок недействительными деньги покупателям должен вернуть продавец участка. Об этом – в эфире телеканала Москва 24.