Жителям и гостям столицы рассказали, куда можно сходить в городе 6 октября

В Московском зоопарке можно навестить панд Катюшу, Жуи и Диндин. В зоопарке собрана коллекция из 1 280 видов животных со всей планеты, включая крупнейшую в мире экспозицию ядовитых змей.

Также можно посетить мюзикл "Плакса". За музыкальное оформление отвечает Сергей Жуков из "Руки Вверх!". История рассказывает о группе школьницы Маши, чьи песни обладают силой менять судьбы людей.

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