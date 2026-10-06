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Новости

06 октября, 08:00

Город

Жителям и гостям столицы рассказали, куда можно сходить в городе 6 октября

Жителям и гостям столицы рассказали, куда можно сходить в городе 6 октября

Алабая оставили в тесном вольере в дачном поселке под Люберцами

Алабай оказался заперт без еды в дачном поселке под Люберцами

Жители Подмосковья пытаются спасти алабая, которого хозяин оставил в вольере без еды

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Акция помощи животным проходит в Москве до конца октября

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В Московском зоопарке можно навестить панд Катюшу, Жуи и Диндин. В зоопарке собрана коллекция из 1 280 видов животных со всей планеты, включая крупнейшую в мире экспозицию ядовитых змей.

Также можно посетить мюзикл "Плакса". За музыкальное оформление отвечает Сергей Жуков из "Руки Вверх!". История рассказывает о группе школьницы Маши, чьи песни обладают силой менять судьбы людей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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