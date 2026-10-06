06 октября, 08:00Город
Жителям и гостям столицы рассказали, куда можно сходить в городе 6 октября
В Московском зоопарке можно навестить панд Катюшу, Жуи и Диндин. В зоопарке собрана коллекция из 1 280 видов животных со всей планеты, включая крупнейшую в мире экспозицию ядовитых змей.
Также можно посетить мюзикл "Плакса". За музыкальное оформление отвечает Сергей Жуков из "Руки Вверх!". История рассказывает о группе школьницы Маши, чьи песни обладают силой менять судьбы людей.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.