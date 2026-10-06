В Общественной палате выпустили памятку для подростков о мошенниках

В Общественной палате выпустили памятку для подростков по борьбе с мошенниками. В брошюре собрали распространенные фразы, которые злоумышленники используют при разговорах с несовершеннолетними.

Среди них "Это секрет, никому не говори", "Твои родители подозреваются в совершении преступления" и "Включи камеру для дистанционного обыска". При подобных словах подросткам рекомендуют немедленно прервать звонок.

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