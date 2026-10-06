Национальную нейросеть для школьников России планируют запустить к 2030 году

Национальную нейросеть для помощи ученикам и преподавателям планируют запустить в России к 2030 году. Ее хотят обучить на проверенных учебниках.

Идею поддержал Владимир Путин. Он подчеркнул, что искусственный интеллект должен помогать наставникам, а не заменять их. По его словам, обучение нельзя сводить к простому нажатию кнопок, школьники должны сохранять способность мыслить самостоятельно.

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