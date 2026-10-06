Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

06 октября, 07:45

Технологии

Национальную нейросеть для школьников России планируют запустить к 2030 году

Национальную нейросеть для школьников России планируют запустить к 2030 году

Математику, физику и химию в школах России предлагают сократить на 20–30%

IТ-эксперт положительно оценил идею создания курса по ИИ для детей

Победитель номинации "Учитель года Москвы – 2025" рассказал о применении ИИ учителями

Собянин в День учителя вручил почетные грамоты 25 столичным педагогам

"Спецреп": День учителя

Сергей Собянин вручил почетные грамоты лучшим столичным педагогам

Нейросети помогают учителям готовить уроки и сокращают время на создание презентаций

Эксперт заявил, что с помощью ИИ можно привлечь школьников к изучению гуманитарных наук

Столичным школьникам показали мультфильм о телефонных мошенниках

Национальную нейросеть для помощи ученикам и преподавателям планируют запустить в России к 2030 году. Ее хотят обучить на проверенных учебниках.

Идею поддержал Владимир Путин. Он подчеркнул, что искусственный интеллект должен помогать наставникам, а не заменять их. По его словам, обучение нельзя сводить к простому нажатию кнопок, школьники должны сохранять способность мыслить самостоятельно.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
образованиетехнологиивидеоЕгор БедуляЕкатерина Ефимцева

Как выбрать участок под строительство дома в Подмосковье?

Важно смотреть на инженерную и дорожную инфраструктуру

Читать
закрыть

Россиянки пожаловались на климакс в 36 лет

Наибольший риск отмечен у женщин, проживающих в крупных городах

Причины – затяжной стресс, недостаток отдыха, нестабильный рабочий график

Читать
закрыть

Студенты вузов массово пожаловались на систему "Антиплагиат 2.0"

Теперь платформа контролирует не только готовые дипломы и курсовые, но и процесс написания

Сами разработчики объяснили нововведение необходимостью борьбы с нейросетями

Читать
закрыть

Как пожар на нефтяном танкере отразится на отдыхе в Сочи?

Превышения концентрации загрязняющих веществ в воздухе не зафиксировано после пожара

Читать
закрыть

Подросток чудом выжил в ДТП с сыном экс-мэра Махачкалы в Таиланде

У пострадавшего повреждены челюсть, нос и область вокруг глаз, а по лицевым костям – трещины

Сейчас Данила находится в коме и в сознание не приходит

Читать
закрыть

Как правильно подготовить автомобиль к зиме?

Важно провести полный осмотр автомобиля, посетить технический центр и проверить все жидкости

Стоит смазать силиконом все резиновые уплотнители

Читать
закрыть

Как новые правила экспорта машин из КНР отразятся на российском рынке?

Эксперты уверены: меры касаются автомобилей, которые вывозятся под видом бывших в употреблении

Читать
закрыть

Токсичные вещества нашли в популярных кормах для животных

Специалисты из Колорадо проверили 100 продуктов от 62 брендов

Свинец был обнаружен в 99% продуктов, кадмий – в 96%, а мышьяк – в 94%

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика