06 октября, 07:45Технологии
Национальную нейросеть для школьников России планируют запустить к 2030 году
Национальную нейросеть для помощи ученикам и преподавателям планируют запустить в России к 2030 году. Ее хотят обучить на проверенных учебниках.
Идею поддержал Владимир Путин. Он подчеркнул, что искусственный интеллект должен помогать наставникам, а не заменять их. По его словам, обучение нельзя сводить к простому нажатию кнопок, школьники должны сохранять способность мыслить самостоятельно.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.