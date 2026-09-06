"Роскосмос" показал снимки балтийского циклона над Москвой. Накануне он накрыл весь столичный регион и соседние области. Из-за него в городе второй день идут дожди и резко похолодало.

Детальные кадры с околоземной орбиты были сделаны российскими спутниками "Электро-Л" и "Арктика-М". Эти космические аппараты предназначены для наблюдения за погодой и земной поверхностью, а также для мониторинга климата.

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