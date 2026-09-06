Сергей Собянин поздравил нефтяников и газовиков с профессиональным праздником

Сергей Собянин поздравил работников нефтяной и газовой промышленности с профессиональным праздником. 6 сентября его отмечают в России.

Как отметил мэр, в столице есть Московский нефтеперерабатывающий завод, который благодаря многолетней реконструкции стал одним из самых чистых и современных в стране.

Также в городе находится отраслевой вуз – Российский государственный университет нефти и газа имени Губкина и многочисленные научные институты. Еще в Москве базируются головные офисы многих крупнейших нефтегазовых компаний.

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