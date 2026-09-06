ЦСКА победил "Зенит" со счетом 2:1 в матче 7-го тура РПЛ в Санкт-Петербурге. Дублем отметился полузащитник Иван Обляков.

Матч запомнился не только голами. Тренер "Зенита" Сергей Семак в агрессивной манере толкнул защитника армейцев Жоао Виктора у кромки поля, и инцидент едва не перерос в драку.

Семак получил желтую карточку и отправился в раздевалку. Вторая такая карточка – у нападающего "Зенита" Александра Соболева.

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