В РФ могут изменить правила поступления в вузы

Ректоры российских вузов предлагают изменить систему поступления для абитуриентов. Как рассказала член Общественного совета при министерстве науки и высшего образования РФ, доцент кафедры экономики и управления РГУ СоцТех Инна Литвиненко, причиной стал рост числа выпускников, получивших 100 баллов на ЕГЭ.

В этом году они активно соперничали с призерами и победителями всероссийских олимпиад, которым дается преимущество. Только после них на бюджетные места могут рассчитывать стобалльники.

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