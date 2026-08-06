В России предложили оптимизировать перечень олимпиад для поступления в вузы

Минобрнауки России необходимо заняться вопросом поступления в вузы без вступительных испытаний, сообщила журналистам советник президента Елена Ямпольская.

Она посоветовала убедиться в прозрачности всех олимпиад и оптимизировать перечень тех, что дают преференции при поступлении в вузы. Как правило, проблемы возникают у тех абитуриентов, которые хотят попасть в топовые университеты, где очень большой конкурс.

В МГИМО, например, предложили создать для олимпиадников отдельные квоты, чтобы дать шанс ребятам с высокими баллами по ЕГЭ. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.