Новости мира: Китай усилит контроль за зарубежными поездками граждан

Китай ужесточит правила выезда граждан за границу. С 15 сентября таможенные органы смогут проверять мобильные устройства и уточнять цели поездок. Если власти установят, что человек за рубежом может действовать в ущерб национальным интересам, ему смогут ограничить выезд сроком до 3 лет.

Пентагон разрабатывает новую ядерную стратегию на случай возможного конфликта с Россией или Китаем. Об этом сообщает американский телеканал. Документ также может предусматривать расширение полномочий президента США в вопросах применения ядерного оружия.

В Альпах произошел крупный оползень. Поток грунта и камней сошел со склона и повредил популярный туристический маршрут, которым пользовались альпинисты. По предварительным данным, в момент происшествия людей на тропе не было. Пострадавших нет.

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