Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

06 августа, 07:30

Общество

Пенсионеры и предпенсионеры могут получить налоговые льготы

Пенсионеры и предпенсионеры могут получить налоговые льготы

"Утро": 30 градусов ожидается в Москве 6 августа

Покупатели в России стали чаще требовать вернуть деньги через чарджбэк

Москвичи могут оформить медицинские справки голосом с помощью ИИ-ассистента

На портале "Госуслуги" появится электронная история болезни

Москвичей предупредили о возможной вспышке гонконгского и свиного гриппа

В России предложили ввести штрафы за проникновение на фермерские поля

Пожары в Европе могут повлиять на стоимость оливкового масла

Сильная жара сохранится в Москве еще двое суток

Локальные дожди с грозами ожидаются в Москве 6 августа

Российские пенсионеры и предпенсионеры могут воспользоваться налоговыми льготами и вычетами. Например, они освобождены от налога на имущество с одного объекта – квартиры, гаража или участка. Также действует льгота по земельному налогу на 6 соток.

Как пояснила начальник отдела камеральных проверок НДФЛ и страховых взносов № 2 ИФНС России № 9 по Москве Анна Дьяконенко, проверить наличие льгот можно в личном кабинете налогоплательщика.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
обществоэкономикавидеоДмитрий КозачинскийДарья ЕрмаковаВладимир Дементьев

Как бороться с любителями выкинуть вещи из окна

Для любителей выкинуть мусор из окна может наступить три вида ответственности

Читать
закрыть

Чем опасно посещение популярных ретритов

Психотерапевты заявили о росте количества обращений пациентов после посещения ретритов

Людям с серьезными психическими нарушениями такие группы действительно противопоказаны

Читать
закрыть

Можно ли сэкономить с секретными тележками в магазинах

Секретные тележки появились в столичных продуктовых: клиентам предлагают приобрести наборы, не видя их содержимого

Читать
закрыть

Почему набравшие максимум на ЕГЭ не могут поступить в вуз

Абитуриенты, набравшие высокие баллы по ЕГЭ, якобы не сумели попасть в желаемый вуз из-за победителей олимпиад

Эксперты уже предложили ввести для олимпиадников специальные квоты

Читать
закрыть

Почему зумеры ходят на собеседования с родителями

Взрослые выполняют роль кадровых агентов: звонят потенциальным работодателям, выясняют детали вакансий и не только

Читать
закрыть

Как защититься от легионеллеза

Вспышки заболевания зафиксированы в Швейцарии и США

Читать
закрыть

Почему мужчины все чаще выбирают "женские" профессии

Парни-мастера ломают стереотипы, набирают миллионы просмотров в соцсетях

Реакция клиентов на мужчин в традиционно женских профессиях еще может быть неоднозначной

Читать
закрыть

Жители подмосковной деревни пожаловались на антисанитарию из-за соседней фермы

Как рассказала одна из жительниц, в деревне "происходит ад": животных на ферме не кормят и не поят

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика