Пенсионеры и предпенсионеры могут получить налоговые льготы

Российские пенсионеры и предпенсионеры могут воспользоваться налоговыми льготами и вычетами. Например, они освобождены от налога на имущество с одного объекта – квартиры, гаража или участка. Также действует льгота по земельному налогу на 6 соток.

Как пояснила начальник отдела камеральных проверок НДФЛ и страховых взносов № 2 ИФНС России № 9 по Москве Анна Дьяконенко, проверить наличие льгот можно в личном кабинете налогоплательщика.

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