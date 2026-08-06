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06 августа, 07:30

Транспорт

Водителям рассказали о штрафах, на которые не действует скидка 25%

Водителям рассказали о штрафах, на которые не действует скидка 25%

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Скидка 25% при оплате штрафов за нарушения ПДД действует только в первые 30 дней после вынесения постановления и распространяется не на все виды нарушений, напомнили в МВД России.

Льгота не применяется к серьезным нарушениям, среди которых – управление автомобилем в нетрезвом виде, проезд на красный свет, без водительских прав, отказ от медосвидетельствования и нарушения на железнодорожных переездах.

Также без скидки придется оплачивать некоторые повторные нарушения. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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