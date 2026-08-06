06 августа, 07:15Общество
В России предложили ввести штрафы за проникновение на фермерские поля
Фотографии среди подсолнухов и пшеничных полей в будущем могут стать поводом для штрафа. Ассоциация "Народный фермер" предложила наказывать за проникновение на сельхозугодья без разрешения владельцев.
По словам аграриев, граждане часто вытаптывают посевы, собирают урожай и передвигаются по полям на квадроциклах, из-за чего фермеры несут многомиллионные убытки.
Инициативу направили на рассмотрение в Минэкономразвития России. Об этом – в эфире телеканала Москва 24.