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06 августа, 07:15

Общество

В России предложили ввести штрафы за проникновение на фермерские поля

В России предложили ввести штрафы за проникновение на фермерские поля

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Фотографии среди подсолнухов и пшеничных полей в будущем могут стать поводом для штрафа. Ассоциация "Народный фермер" предложила наказывать за проникновение на сельхозугодья без разрешения владельцев.

По словам аграриев, граждане часто вытаптывают посевы, собирают урожай и передвигаются по полям на квадроциклах, из-за чего фермеры несут многомиллионные убытки.

Инициативу направили на рассмотрение в Минэкономразвития России. Об этом – в эфире телеканала Москва 24.

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