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06 июля, 17:30

Мэр Москвы

Мэр Москвы поздравил архитекторов с профессиональным праздником

Мэр Москвы поздравил архитекторов с профессиональным праздником

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Сергей Собянин поздравил архитекторов с профессиональным праздником. Об этом он написал в МАХ.

Глава города поблагодарил специалистов за высокий профессионализм, архитектуру мирового уровня и большой вклад в развитие столицы. По словам Собянина, именно благодаря их мастерству и таланту в Москве появляются современные градостроительные проекты, которые делают город комфортнее и удобнее для жизни.

Об этом – в эфире телеканала Москва 24.

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