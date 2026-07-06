Мэр Москвы поздравил архитекторов с профессиональным праздником

Сергей Собянин поздравил архитекторов с профессиональным праздником. Об этом он написал в МАХ.

Глава города поблагодарил специалистов за высокий профессионализм, архитектуру мирового уровня и большой вклад в развитие столицы. По словам Собянина, именно благодаря их мастерству и таланту в Москве появляются современные градостроительные проекты, которые делают город комфортнее и удобнее для жизни.

Об этом – в эфире телеканала Москва 24.