Бразилия проиграла Норвегии в 1/8 финала чемпионата мира

В матчах 1/8 финала чемпионата мира по футболу сборная Бразилии уступила Норвегии со счетом 1:2. Два мяча забил Эрлинг Холанд.

Ранее завершилась встреча сборных Мексики и Англии, в которой англичане победили со счетом 3:2. Теперь они встретятся с футболистами из Норвегии в 1/4 финала.

Также вечером 6 июля состоится матч Испании и Португалии. Эксперты отмечают, что предстоящие игры могут стать одними из самых напряженных на турнире.

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