Новые ж/д маршруты на юг России помогут справиться с растущим пассажиропотоком летом

Новые железнодорожные маршруты на юг России помогут справиться с высоким пассажиропотоком в летний период. Такое мнение выразил член Центрального управления "Союза пассажиров" Максим Афоненков.

Всего запущены три поезда из Москвы и Санкт-Петербурга. Один уже курсирует по маршруту Москва – Ростов-на-Дону. Еще два направления стартуют с 10 и 16 июля: из Москвы в Новороссийск и из Петербурга в Анапу.

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