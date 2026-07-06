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06 июля, 14:00

Транспорт

Новые ж/д маршруты на юг России помогут справиться с растущим пассажиропотоком летом

Новые ж/д маршруты на юг России помогут справиться с растущим пассажиропотоком летом

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Новые железнодорожные маршруты на юг России помогут справиться с высоким пассажиропотоком в летний период. Такое мнение выразил член Центрального управления "Союза пассажиров" Максим Афоненков.

Всего запущены три поезда из Москвы и Санкт-Петербурга. Один уже курсирует по маршруту Москва – Ростов-на-Дону. Еще два направления стартуют с 10 и 16 июля: из Москвы в Новороссийск и из Петербурга в Анапу.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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