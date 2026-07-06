Новости мира: в столице Ирана прощаются с Али Хаменеи

В Иране проходят траурные мероприятия после гибели духовного лидера Али Хаменеи. Сотни тысяч человек вышли на центральные улицы Тегерана, чтобы принять участие в прощальном шествии.

Траурные мероприятия начались 4 июля, на них прибыли иностранные делегации почти из 100 стран. Российскую делегацию возглавил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

На улицы Осло вышли около 100 тысяч человек, чтобы отметить победу сборной Норвегии по футболу. Команда обыграла Бразилию со счетом 2:1 и впервые в истории вышла в четвертьфинал чемпионата мира, где встретится со сборной Англии.

После поражения сборной Бразилии болельщики резко раскритиковали нападающего команды Неймара. Его освистали, а при уходе с поля в него бросили стакан. Сам Неймар после матча с норвежцами объявил о завершении карьеры в национальной сборной.

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