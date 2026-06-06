Движение в центре Москвы временно закроют 7 июня

В воскресенье, 7 июня, временно перекроют движение в центре Москвы. Нельзя будет проехать на некоторым участкам Цветного бульвара, Олимпийского проспекта, улицы Дурова, Делегатской улицы и боковому проезду внешней стороны Самотечной эстакады.

Ограничения связаны с проведением "Красочного забега". Перекрытия будут действовать до окончания мероприятия. Также с 00:00 7 июня до конца мероприятия на этих участках временно запретят парковку.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.