20 мая, 15:31

Технологии

Шереметьево планирует внедрить биометрию для посадки на международные рейсы

Фото: Агентство "Москва"/Артур Новосильцев

Столичный аэропорт Шереметьево ведет работу над внедрением биометрии для посадки на международные рейсы, сообщил заместитель гендиректора по информационным технологиям авиагавани Дмитрий Ильин, передает РИА Новости.

Отвечая на вопрос о перспективах внедрения биометрии на международных направлениях, он уточнил, что немного позднее планируется запустить систему для прохода в "чистую" зону, регистрации и выхода на посадку.

Ильин отметил, что сложнее будет организовать прохождение паспортного контроля по биометрии лица, поскольку для этого необходимо координировать работу различных систем и служб в целях обеспечения безопасности. Однако он добавил, что аэропорт договорился с Центром биометрических технологий попытаться проработать данный вопрос.

Внедрение биометрического паспортного контроля в Шереметьево планируется летом 2026 года. Технология будет использоваться в киосках самостоятельной регистрации и сдачи багажа, на входе в "чистую" зону и на выходе на посадку.

Сначала она появится в терминале В для пассажиров рейсов Москва – Санкт-Петербург, а позднее – в международном терминале С.

технологиитранспорт

