Шереметьево планирует внедрить биометрию для посадки на международные рейсы

Столичный аэропорт Шереметьево ведет работу над внедрением биометрии для посадки на международные рейсы, сообщил заместитель гендиректора по информационным технологиям авиагавани Дмитрий Ильин, передает РИА Новости.

Отвечая на вопрос о перспективах внедрения биометрии на международных направлениях, он уточнил, что немного позднее планируется запустить систему для прохода в "чистую" зону, регистрации и выхода на посадку.

Ильин отметил, что сложнее будет организовать прохождение паспортного контроля по биометрии лица, поскольку для этого необходимо координировать работу различных систем и служб в целях обеспечения безопасности. Однако он добавил, что аэропорт договорился с Центром биометрических технологий попытаться проработать данный вопрос.

Внедрение биометрического паспортного контроля в Шереметьево планируется летом 2026 года. Технология будет использоваться в киосках самостоятельной регистрации и сдачи багажа, на входе в "чистую" зону и на выходе на посадку.

Сначала она появится в терминале В для пассажиров рейсов Москва – Санкт-Петербург, а позднее – в международном терминале С.