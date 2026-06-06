Apple удалила российский мессенджер MAX из App Store из-за санкций. Об этом заявили в компании. При этом глава Минцифры РФ Максут Шадаев отметил, что изначально никаких причин официально не назвали.

По его словам, сейчас ежедневная аудитория приложения составляет больше 60 миллионов человек. Примерно треть из них – это пользователи устройств на платформе iOS. Бренд ограничил доступ для более чем 20 миллионов пользователей своих гаджетов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.