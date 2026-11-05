Гигантская корональная дыра появилась на Солнце

Ученые обнаружили на снимках Солнца гигантскую корональную дыру размером в миллион километров. Выглядит это так, будто часть звезды стерли гигантским ластиком. Однако на самом деле плотность и температура в этой области солнечной плазмы упали настолько, что она фактически перестала излучать видимый свет.

Главная опасность подобных зон – колоссальный выброс вещества, которое устремляется в космос со скоростью до тысячи километров в секунду.

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