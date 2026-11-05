В Москве запустили цифровой сервис для поиска временной работы

В Москве запустили цифровой сервис "Подработка" для поиска временной работы. Об этом сообщили в столичной службе занятости населения. Платформа предлагает занятость продолжительностью от 1 до 8 часов в день в разных сферах.

Например, пользователи могут собирать заказы, фасовать товары, высаживать растения и заниматься озеленением. Алгоритмы подбирают предложения рядом с домом или в дистанционном формате. Пользоваться сервисом можно бесплатно.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.