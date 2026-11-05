Новости социального блока Москвы

Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном социальном блоке.

За последние 5 лет смертность от инфаркта в Москве снизилась почти на 35%, от инсульта – на 31%. Это результат внедрения единой системы профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний. В столице работают две сети: инфарктная, объединяющая 19 стационаров, и инсультная, в которую входят 17 больниц.

"С 2019 года уже почти 90 тысяч пар выбрали для регистрации брака площадки проекта мэра Москвы "Новые адреса счастья". Популярность необычных локаций продолжает расти: с января по октябрь здесь зарегистрировали брак более 14 тысяч влюбленных. Теперь мы открываем прием заявлений уже на 2027 год. Для пар стали доступны свыше 10 тысяч слотов на 17 популярных площадках. При составлении графика мы постарались учесть пожелания будущих молодоженов по каждой локации: большинство церемоний бракосочетания будут проходить на площадках в те даты, которые указали сами пары", – рассказала заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

В Москве действуют сразу несколько цифровых и ИИ-систем, которые помогают выявлять риски инсульта и инфаркта. Благодаря системе "Умного приема" у 2,5 миллиона москвичей выявили риски ишемии, у 48 тысяч – хронической сердечной недостаточности. Отдельный ИИ-сервис помог выявить 100 тысяч горожан с болезнями сердца и сосудов, у кого риск инфаркта и инсульта особенно высок.