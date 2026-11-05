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05 ноября, 14:30

Общество

Новости социального блока Москвы

Новости социального блока Москвы

"Новости дня": более десятка вакцин от опасных инфекций станут доступны москвичам

Россияне смогут получить цифровой рецепт на лекарство в мессенджере MAX

"Новости дня": новые методы высокотехнологичной помощи станут доступны по ОМС

Более 110 тысяч пациентов получили помощь в сурдологическом центре Москвы

"Новости дня": москвичи могут проверить слух в новом Сурдологическом центре

Итоги третьей ежегодной медицинской премии подвели в Торгово-промышленной палате

Врач призвал не доверять ИИ при лечении гриппа и ОРВИ

Новости социального блока Москвы

Новая поликлиника в Некрасовке сможет принимать до 750 пациентов за смену

Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном социальном блоке.

За последние 5 лет смертность от инфаркта в Москве снизилась почти на 35%, от инсульта – на 31%. Это результат внедрения единой системы профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний. В столице работают две сети: инфарктная, объединяющая 19 стационаров, и инсультная, в которую входят 17 больниц.

"С 2019 года уже почти 90 тысяч пар выбрали для регистрации брака площадки проекта мэра Москвы "Новые адреса счастья". Популярность необычных локаций продолжает расти: с января по октябрь здесь зарегистрировали брак более 14 тысяч влюбленных. Теперь мы открываем прием заявлений уже на 2027 год. Для пар стали доступны свыше 10 тысяч слотов на 17 популярных площадках. При составлении графика мы постарались учесть пожелания будущих молодоженов по каждой локации: большинство церемоний бракосочетания будут проходить на площадках в те даты, которые указали сами пары", – рассказала заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

В Москве действуют сразу несколько цифровых и ИИ-систем, которые помогают выявлять риски инсульта и инфаркта. Благодаря системе "Умного приема" у 2,5 миллиона москвичей выявили риски ишемии, у 48 тысяч – хронической сердечной недостаточности. Отдельный ИИ-сервис помог выявить 100 тысяч горожан с болезнями сердца и сосудов, у кого риск инфаркта и инсульта особенно высок.

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