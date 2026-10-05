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Новости

05 октября, 21:00

Общество

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 5 октября

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 5 октября

Собянин в День учителя вручил почетные грамоты 25 столичным педагогам

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Столичные педагоги 5 октября отмечают профессиональный праздник. С Днем учителя их поздравил Сергей Собянин. Награды из рук мэра получили работники отрасли, которых признали лучшими по итогам опроса выпускников. В расчет брали и результаты учеников на олимпиадах и экзаменах.

6 человек спасли из рабства в Раменском. Пятеро местных жителей сняли коттедж и организовали в нем так называемый "работный дом". Они находили людей, которые попали в сложную жизненную ситуацию, и предлагали работу. Документы и телефоны забирали, а несогласных пугали оружием и электрошокером. Одной из жертв удалось сбежать и обратиться в полицию. Подозреваемые задержаны, возбуждено уголовное дело.

Преображается Столешников переулок в центре Москвы. Там меняют дорожное покрытие. Рабочие обновляют не только плитку на тротуарах, но также бордюры и освещение.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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