Минцифры РФ пока не определилось со сроками введения платы за международный трафик

Минцифры РФ пока не определилось, когда может появиться плата за международный интернет-трафик. Доплачивать, как ожидается, придется за объем свыше 50 гигабайтов. Для запуска новой системы необходимо доработать биллинг.

При этом операторам сложно определить, из какой страны идет трафик: зарубежные данные могут проходить через российские серверы, а российские – через зарубежные.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.