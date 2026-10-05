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05 октября, 15:15

Технологии

Минцифры РФ пока не определилось со сроками введения платы за международный трафик

Минцифры РФ пока не определилось со сроками введения платы за международный трафик

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Минцифры РФ пока не определилось, когда может появиться плата за международный интернет-трафик. Доплачивать, как ожидается, придется за объем свыше 50 гигабайтов. Для запуска новой системы необходимо доработать биллинг.

При этом операторам сложно определить, из какой страны идет трафик: зарубежные данные могут проходить через российские серверы, а российские – через зарубежные.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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