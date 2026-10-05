Москвичка пожаловалась в Роспотребнадзор на ЦСКА из-за платы за выход детей на поле

Москвичка обратилась в Роспотребнадзор с жалобой на футбольный клуб ЦСКА из-за платы за выход детей на поле перед официальным матчем. По словам женщины, клуб выставил счет на 20 тысяч рублей за участие ребенка в церемонии.

В ЦСКА сообщили, что дети могут бесплатно попасть на поле по заявке через раздел "Детский клуб" и участвовать в розыгрышах. По словам директора по коммуникациям ПФК ЦСКА Кирилла Брейдо, по этому варианту проходят не более 20% детей.

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