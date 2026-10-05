До 15 градусов прогреется воздух в Москве 5 октября. Такой температурный фон сохранится почти до конца недели.

В течение недели в столице будет облачно, местами ожидаются небольшие дожди. Сильных ливней не прогнозируется.

В целом октябрь окажется теплее климатической нормы примерно на 1,5 градуса. Устойчивые заморозки придут в город только во второй половине ноября, а полноценный снежный покров сформируется в декабре. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.