Движение ограничат на ряде улиц в центре Москвы 6 сентября

Движение ограничат на ряде улиц в центре Москвы в воскресенье, 6 сентября. В частности, с 06:00 нельзя будет проехать возле храма Христа Спасителя. Закрыты будут также Москворецкая, Кремлевская, Пречистенская, Фрунзенская набережные и Большой Москворецкий мост.

С 12:00 до 15:00 перекроют участок Комсомольского проспекта и Лужнецкой набережной. Также ограничения будут действовать на улицах Доватора, 10-летия Октября, 3-й Фрунзенской, Ефремова и Трубецкой.

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