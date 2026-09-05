05 сентября, 15:00Общество
Участники "Миллиона призов" направили 720 миллионов на благотворительность
Участники программы лояльности "Миллион призов" направили на благотворительность более 720 миллионов рублей. Пять москвичей, перечисливших рекордное количество баллов, получили персональные награды.
Средства пошли на помощь детям, пожилым и людям в трудной жизненной ситуации. На сайте программы представлено более 80 некоммерческих организаций. В разделе "Благотворительность" москвичи могут изучить работу фондов и принять решение об адресной помощи.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.