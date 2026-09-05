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05 сентября, 13:15

Общество

Половина месячной нормы осадков выпадет в Москве за трое суток

Половина месячной нормы осадков выпадет в Москве за трое суток

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Около половины месячной нормы осадков может выпасть в Москве за трое суток. Во вторник, 8 сентября, дожди должны прекратиться. До вторника дневная температура не поднимется выше 18 градусов.

Самая холодная ночь ожидается с 7 на 8 сентября и с 8 сентября на 9, температура опустится до 4–9 градусов. Ветер будет северным и северо-западным. После ухода циклона температура вернется к значениям выше нормы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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