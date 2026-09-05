Осадки продолжатся в столице до 7 сентября

Дожди и похолодание пришли в Москву. Осадки начались с ночи на 5 сентября и продолжатся до 7 сентября. Они могут сопровождаться грозой и порывами ветра до 20 метров в секунду. В Москве действует желтый уровень опасности.

В воскреснье, 6 сентября, днем ожидается 15 градусов и сильные дожди. Самая холодная ночь будет с 7 на 8 сентября, температура опустится до 4–9 градусов. После ухода циклона температура вернется к значениям выше нормы.

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