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05 июля, 17:20

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Благотворительный фестиваль "Город неравнодушных" прошел в саду имени Баумана

Благотворительный фестиваль "Город неравнодушных" прошел в саду имени Баумана

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Праздник добра: 4 и 5 июля в саду имени Баумана прошел уже восьмой по счету благотворительный фестиваль "Город неравнодушных". Мероприятие объединило фонды, волонтеров и простых москвичей, желающих ближе познакомиться с городскими проектами, направленными на развитие благотворительности.

Одним из центральных событий фестиваля стала ярмарка, где столичные НКО представили изделия ручной работы: керамическую посуду, ароматические свечи, картины и многое другое. Гости могли обновить гардероб, приобрести сувениры, а также создать подарок для тех, кто находится на лечении.

Популярной площадкой стала и выставка-пристройство "Пушистый друг", где своих будущих хозяев дожидались не только собаки и кошки, но и кролики.

В добрых активностях поучаствовали ведущая Москвы онлайн Татьяна Сальникова и ее питомец – джек-рассел-терьер Коди.

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