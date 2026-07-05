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05 июля, 09:45

Город

Инфлюенсеры выбирают новые жилые кварталы Москвы для съемок

Инфлюенсеры выбирают новые жилые кварталы Москвы для съемок

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Новые жилые кварталы Москвы стали популярными локациями для блогеров. Инфлюенсеры все чаще выбирают современные жилые комплексы с выразительной архитектурой, набережными и благоустроенными дворами для съемок фото и видео.

Однако жители новостроек отмечают, что повышенный интерес со стороны блогеров иногда создает неудобства. Это связано с наплывом посетителей, сложностями с парковкой и мусором, который остается после съемок.

Об этом – в сюжете телеканал Москва 24.

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