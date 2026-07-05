05 июля, 09:45Город
Инфлюенсеры выбирают новые жилые кварталы Москвы для съемок
Новые жилые кварталы Москвы стали популярными локациями для блогеров. Инфлюенсеры все чаще выбирают современные жилые комплексы с выразительной архитектурой, набережными и благоустроенными дворами для съемок фото и видео.
Однако жители новостроек отмечают, что повышенный интерес со стороны блогеров иногда создает неудобства. Это связано с наплывом посетителей, сложностями с парковкой и мусором, который остается после съемок.
Об этом – в сюжете телеканал Москва 24.