Инфлюенсеры выбирают новые жилые кварталы Москвы для съемок

Новые жилые кварталы Москвы стали популярными локациями для блогеров. Инфлюенсеры все чаще выбирают современные жилые комплексы с выразительной архитектурой, набережными и благоустроенными дворами для съемок фото и видео.

Однако жители новостроек отмечают, что повышенный интерес со стороны блогеров иногда создает неудобства. Это связано с наплывом посетителей, сложностями с парковкой и мусором, который остается после съемок.

Об этом – в сюжете телеканал Москва 24.