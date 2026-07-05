Профессор ВШЭ оценил идею отмены ВКР в российских вузах из-за ИИ

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05 июля, 09:45

Общество

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Искусственный интеллект может использоваться студентами на ранних этапах подготовки дипломных работ, однако дальнейшее выполнение исследования должно осуществляться самостоятельно, считает профессор Высшей школы экономики Станислав Наумов.

По его словам, нейросети помогают сформировать первоначальное понимание темы и подготовить черновой вариант работы, но не могут заменить полноценное научное исследование. Об этом – в эфире телеканала Москва 24.

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