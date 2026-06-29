Рекордное число выпускников получили красные дипломы в МГУ

5 тысяч выпускников получили красные дипломы в МГУ. Это рекордное число отличников за всю историю университета. Всего обучение в этом году завершили более 14 тысяч студентов.

Ректор МГУ Виктор Садовничий поздравил выпускников и отметил, что среди них будет много выдающихся специалистов. После официальной церемонии для участников праздника организовали концерты, конкурсы, танцы и фотозоны.

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