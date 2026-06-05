Путин заявил, что Россия готова поставлять Индии истребители Су-57

Россия готова поставлять Индии истребители Су-57. Также Москва активно работает с Нью-Дели по морской технике – подводным лодкам и надводным кораблям. Об этом заявил Владимир Путин в ходе Петербургского экономического форума (ПМЭФ).

Президент отметил, что сотрудничество с Индией и с другими российскими партнерами не подвержено политической конъюнктуре. Кроме того, глава государства рассказал о совместной работе РФ и Саудовской Аравии над тем, чтобы сбалансировать интересы поставщиков и потребителей энергоресурсов.

О чем еще рассказал президент – в эфире телеканала Москва 24.