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05 июня, 18:15

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Новости Москвы: асфальт обновили на Москворецкой набережной

Новости Москвы: асфальт обновили на Москворецкой набережной

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Асфальт обновили на Москворецкой набережной. Общая площадь работ составляет свыше 22 тысяч квадратов, протяженность участка – больше 1 километра. Ремонт проходил в несколько этапов. Сначала снимали старое покрытие, затем привели в порядок смотровые колодцы и дождеприемные решетки, после чего уложили новое покрытие и нанесли дорожную разметку

В Богородском районе около 1 200 жителей старых домов начали получать ключи от новых квартир по реновации. Новый жилой комплекс на Открытом шоссе готов к заселению. Это уже пятый дом, переданный для участников программы в этом районе. На юге Москвы строят дом на 185 квартир. Здание на Загорьевской улице будет двухсекционным. Оно расположено рядом с парками, прудом и живописными аллеями. На Восточной улице площадь новостройки составит более 28 тысяч квадратов. Во дворе появятся современные детские площадки, а на территории современная система освещения.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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