Песков поучаствовал в интернет-тренде "норм или стрем" на ПМЭФ–2026

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопросы популярного тренда "норм или стрем" в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2026).

Отвечая на вопросы, он назвал "стремом" ношение бороды, ранние подъемы в 06:00, а также практику отвечать журналистам фразой "без комментариев". Он также ответил, что негативно относится к искажению его слов при цитировании.

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