Хоккейный комментатор назвал матч России и США маркером спортивного интереса двух стран

Хоккейный матч России и США, который состоится 1 июля, станет "маркером спортивного интереса между странами". Такое мнение выразил хоккейный комментатор Антон Никитин.

Он отметил, что речь идет об игре представителей торговых палат, не являющихся профессиональными спортсменами. Подобные матчи уже проводились ранее, однако не получали столь широкого освещения в СМИ.

По мнению Никитина, проведение встречи и внимание к ней свидетельствуют о сохраняющемся спортивном интересе между странами. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.