Страны Европы предложили пересмотреть правила въезда для россиян в ЕС

Одиннадцать европейских стран предложили Евросоюзу пересмотреть правила въезда для россиян из-за роста числа выданных шенгенских виз. В 2025 году граждане России получили более 623 тысяч шенгенских виз, что больше, чем годом ранее.

Инициаторами ужесточения мер стали страны Балтии, Польша, Чехия, Финляндия, Дания, Швеция, Нидерланды, а также Норвегия и Исландия. Не все страны Евросоюза поддерживают жесткие меры. Италия, Греция и Испания больше других зависят от туристов из России и не вошли в список инициаторов.

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