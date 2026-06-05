График движения поездов на МЦД-3 изменится 6 и 7 июня

В эти выходные, 6 и 7 июня, на МЦД-3 изменится движение поездов для модернизации путевой инфраструктуры станции Зеленоград-Крюково. Интервалы на Ленинградском направлении увеличат до 30–50 минут, часть электричек проследует укороченными маршрутами.

В некоторых случаях скорректируют время отправления и набор остановок. На Казанском направлении интервалы движения увеличат до 15 минут. На отрезке между станцией Митьково и Казанским вокзалом часть поездов будет следовать укороченными маршрутами.

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