Вода в Москве-реке прогрелась до 14 градусов

Температура воды в Москве-реке составляет всего 14 градусов. Об этом сообщили синоптики. Вода прогреется только к июлю, поэтому массовый купальный сезон в Московском регионе раньше этого времени не начнется.

Из-за того, что река является проточной, прогреваться будут преимущественно верхние слои воды, значительного потепления ожидать не стоит. Начало лета выдалось холодным, вероятно, весь июнь вода останется прохладной.

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