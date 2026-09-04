Развитие спортивной инфраструктуры обсудили в Москве

На ВДНХ 4 сентября состоялся круглый стол "Москва – город чемпионов: как развивается спортивная инфраструктура Москвы". В нем приняли участие депутаты Мосгордумы, представители министерства спорта России, департамента спорта столицы, профильных вузов, общественники и приглашенные эксперты. Мероприятие собрало порядка 500 человек.

В рамках встречи состоялось два тематических блока. В ходе первого обсудили создание инфраструктуры, реализацию государственных программ и обновление районных физкультурно-оздоровительных комплексов и дворовых площадок. Вторая часть была посвящена теме наставничества, подготовки кадров, а также связи спорта и патриотического воспитания.

Один из участников круглого стола, заслуженный тренер России Владислав Третьяк отметил, что Москва сегодня имеет право называться городом чемпионов. При этом развитие инфраструктуры для популяризации массового спорта и спорта высших достижений продолжается: появляются площадки во дворах, современные спортивные школы, действуют секции для жителей всех возрастов и уровней подготовки.

"Сегодня в Москве работает более 34 тысячи спортивных объектов и пространств, а регулярно занимается физической культурой около 6,8 миллиона человек. Город системно расширяет инфраструктуру: продолжается строительство и реконструкция спортивных объектов, а в ближайшие три года создадут около 120 круглогодичных площадок нового формата. За 2025 год в столице появилось 11 таких локаций, в этом году планируется обустроить еще 23. Зимой их можно использовать как катки, а в теплое время года – как пространства для летних видов спорта. Таким образом, столица формирует комплексную и доступную спортивную среду, в которой вести активный образ жизни можно круглый год", – рассказал Третьяк.

Он также акцентировал внимание на том, что при развитии среды для занятий физической активностью важно учитывать историю объектов и их значение для районов. В качестве примера эксперт привел стадион "Крылья Советов", который многие годы был важной частью жизни Соколиной Горы. В июне 2026 года состоялось первое заседание общественного совета по его реконструкции – проект позволит вернуть жителям спортивный объект и наполнить его современной инфраструктурой. Реализацию инициативы поддержали уже 5,7 тысячи горожан.

Как отметил участник СВО, ветеран боевых действий Эдуард Шонов, для ветеранов, которые восстанавливаются после возвращения из зоны спецоперации, особое значение приобретает адаптивная физическая культура. В Москве последовательно расширяют возможности для занятий адаптивным спортом. Новые спортивные объекты проектируют и возводят с учетом требований доступности и создания безбарьерной среды.

"Для ветеранов спорт – это еще сообщество, новые товарищи и возможность вновь почувствовать себя частью команды. Для этого в столице созданы все возможности: только в прошлом году организовали более 18 тысяч спортивных событий. В этом году также проходят масштабные программы, например, Большой фестиваль бега объединил более 150 тысяч человек. Кроме того, недавно состоялась серия спортивных мероприятий, организованная Единым центром поддержки участников СВО и членов их семей. Занятия физической культурой открывают путь в спорт высших достижений: сегодня около 70 ветеранов СВО уже входят в национальные сборные по адаптивным видам спорта. Такая статистика показывает, что физическая культура помогает восстановиться, найти новую цель и профессиональный путь", – рассказал он.

Шонов подчеркнул, что регулярным занятиям способствует доступность городской инфраструктуры. Кроме того, в Москве реализуются различные общегородские проекты. Например, в рамках "Моего спортивного района" этой весной более 17,5 тысячи москвичей приняли участие в 1,8 тысячи тренировок на более чем 70 площадках. В летнем сезоне занятия проходят более чем в 140 локациях во дворах и парках столицы. Такой принцип шаговой доступности важен и для развития адаптивного спорта, заключил эксперт.

Итогом круглого стола стало формирование предложений для профильных комиссий Мосгордумы по дальнейшему развитию спортивной инфраструктуры с акцентом на доступность, многофункциональность и вовлечение в активный образ жизни горожан всех возрастов.

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