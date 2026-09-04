Новости мира: шторм разрушил трибуны стадиона в Торонто за две недели до концерта AC/DC

Шторм разрушил трибуны стадиона в Торонто за две недели до концерта группы AC/DC, сообщает сообщает Канадская радиовещательная корпорация. Сильные грозы прошли по югу Онтарио. Они сопровождались мощным ветром, которые повалил деревья и линии электропередчи. По данным правительственной метеорологической службы, более 150 тысяч потребителей в провинции остались без электричества.

Нескольких человек нашли живыми на 10-й день после мощного наводнения в Непале. В туннеле ГЭС спаслись по меньшей мере трое работников. Ранее СМИ писали, что сотни сотрудников гидроэлектростанций оказались заблокированными в туннелях из-за наводнения в Непале. По последним данным, без вести пропавшими считались 933 работника, примерно 500 из них могут быть заблокированы под землей и помещениях ГЭС.

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