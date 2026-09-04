Более 17 тысяч спортсменов примут участие в IX полумарафоне "Моя столица" 3 и 4 октября. Маршрут начнется на Университетской площади, пройдет мимо смотровой площадки на Воробьевых горах и Большой спортивной арены олимпийского комплекса "Лужники".

Полумарафон завершит ежегодную всероссийскую туристическую серию "Бегом по Золотому кольцу". Ожидается, что в мероприятии примут участие более 20 тысяч болельщиков со всей страны. В субботу, 3 октября, состоятся забеги на дистанции 1 и 5 километров, а также детский старт на дистанцию 500 метров.

Столько пробегут воспитанники школ адаптивной культуры в "Забеге безграничных возможностей"? Об этом – в эфире телеканала Москва 24.