Спортивный обозреватель рассказал о московских командах перед туром РПЛ

В эти выходные пройдет очередной тур Российской премьер-лиги. Спортивный обозреватель Николай Яременко рассказал о состоянии московских команд перед матчами.

ЦСКА не имеет поражений в этом сезоне, но после каждого матча команда теряет одного из лидеров. Перед игрой с "Зенитом" в Санкт-Петербурге красно-синие могут остаться без козырей, если не восстановится один из ведущих игроков.

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