Московский метрополитен напомнил пассажирам о правилах безопасности на платформах. Желтая ограничительная линия проходит примерно в 60 сантиметрах от края платформы и обозначает безопасную дистанцию до приближающегося поезда. Заступать за нее и выглядывать на пути нельзя.

Если пассажир оказался на путях, самостоятельно забираться на платформу нельзя. При возможности двигаться необходимо идти в сторону начала платформы к черно-белой рейке и не прятаться под платформой. Если на пути упала вещь, пассажиру нужно нажать кнопку на колонне экстренного вызова и сообщить сотруднику метро.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.