Станцию московского метро "Южный порт" планируют открыть к 2030 году

Новая станция метро Москвы "Южный порт" появится к 2030 году. Ее построят на Люблинско-Дмитровской линии между станциями "Кожуховская" и "Печатники".

"Южный порт" оформят в стиле индустриальной архитектуры. В отделке используют терракотовый клинкерный кирпич, а главным декоративным элементом станет мозаичное панно с панорамой торгового порта. В эскалаторной зоне создадут двухуровневое пространство с эффектом "второго света".

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