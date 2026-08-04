Десятки тысяч клиентов российских банков не смогли зайти в личные кабинеты через сайты 4 августа. Они не открываются в зарубежных браузерах. С проблемами столкнулись ВТБ, "Альфа", "Уралсиб", "Сбер" и другие крупные финансовые организации.

Акционерный банк "Россия" сообщил о переходе веб-версии и сайта на российские сертификаты безопасности, которые многие популярные браузеры просто не поддерживают. В результате сайты не грузятся.

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