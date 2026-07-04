Новости регионов: пожарные локализовали возгорание в Ставрополе

Пожарные локализовали возгорание на территории бывшего завода в Ставрополе. Огонь успел распространиться на 5 тысяч квадратных метров. Обрушилась кровля здания. По предварительным данным, внутри хранились лакокрасочные изделия.

Кроме того, некоторые района Петербурга ушли под воду после ливней и гроз. Всего за час в городе зафиксировали 15 миллиметров осадков. Ливневая канализация справлялась с потоками не везде и местами вода залила дороги так, что машины почти поплыли.

В это же время в Екатеринбурге прошел костюмированный заплыв на сапах. Около 2 тысяч человек в причудливых нарядах выплыли на пруд в центре города.

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